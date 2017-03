15ème Conférence Ministérielle des PTOM et Forum UE/PTOM à Aruba les 23 et 24 février 2017

Dans le cadre des relations avec l’Union Européenne, les TAAF ont participé à la Conférence ministérielle de l’association des Pays et Territoires d’Outre-Mer (OCTA) ainsi qu’au Forum UE/PTOM.

La Conférence ministérielle de l’OCTA s’est tenue le 23 février 2017 à Aruba sous la présidence du Premier Ministre D’Aruba et Président de l’OCTA, M. Mike Eman. Au terme de cette conférence les TAAF ont signé la Position commune sur les principes directeurs pour les relations entre les Pays et territoires d’outre-mer et l’Union européenne au-delà de 2020.

Réunion des délégations

Le Forum du 24 février a réuni autour des délégations des PTOM :

• M. Neven Mimica, Commissaire de la Coopération internationale et du Développement, Commission européenne,

• Mme Jolita Butkevicienne, Directrice, Coopération internationale et du Développement,

• M. Maurice Ponga, Parlement Européen,

• M.Younous Omarjee, Parlement Européen,

• Les représentants des quatre Etats membres : Danemark, France (M. Philippe Mouchard du cabinet de la Ministre des outre-mer), Pays-Bas et Royaume Uni,

Les TAAF, représentées par Madame le Préfet, ont participé à une table ronde sur le changement climatique ainsi qu’à un échange avec le Commissaire européen M. Neven Mimica.

Forum UE PTOM 2017

En marge du forum une réunion trilatérale s’est tenue entre les services de la Commission européenne, de l’outre-mer et les TAAF de façon à faire un point sur les avancées des projets mis en œuvre sous les 10e et 11e FED régional océan Indien.