Airbus fournit les télécommunications par satellite des Terres australes et antarctiques françaises

Paris, le 22 juin 2018 – Airbus a remporté un contrat de trois ans pour la fourniture des communications par satellite dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). En tant que méta-opérateur, Airbus assure la fourniture, l’installation et la maintenance du système ainsi que l’accès aux ressources satellitaires.

Ce contrat porte sur des systèmes de communication par satellites déployés dans l’archipel Crozet, les îles Kerguelen et l’île Amsterdam. Ces îles subantarctiques situées entre le 37ième et le 50ième parallèle, aux confins des océans Indien et Antarctique, sont des observatoires privilégiés des changements climatiques et de la biodiversité.

Elles sont occupées exclusivement par des scientifiques qui étudient la faune, la flore et le climat et des équipes techniques en charge du soutien logistique (infrastructures, énergie, communications, etc.). Ces îles étant extrêmement isolées, le système de télécommunication constitue un lien vital avec le reste du monde pour les personnes qui y séjournent généralement de trois mois à un an. Airbus leur fournit ainsi un accès à Internet et au réseau téléphonique pour leurs échanges tant professionnels que personnels.

Afin de garantir une fiabilité des communications dans des zones où les conditions météorologiques sont très difficiles, ce système satellitaire fonctionne en bande C. Cette bande de fréquences hertziennes présente en effet de très bonnes capacités de propagation même en cas de forte pluie. Pour les mêmes raisons, la bande C est par ailleurs souvent utilisée dans les zones tropicales.