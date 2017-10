Assises des Outre-mer : appel à contribution

L’objectif est d’arrêter des projets adaptés aux spécificités locales et répondant aux attentes des populations, qui selon l’expression de la ministre des Outre-mer, « ne prennent jamais la parole ». L’accent sera donc mis sur une participation du public la plus large possible via un site internet et sur un mode participatif et ouvert à tous les acteurs locaux.

Le processus aboutira au printemps 2018 à la publication d’un recueil des plans d’actions et des feuilles de route territoriales dans un document unique, le « Livre Bleu Outre-mer ». Le Label outre-mer 2018 valorisera les projets les plus innovants portés par des acteurs ultra-marins.

Concernant les TAAF, la déclinaison de l’exercice prendra en compte l’absence d’habitants permanents et d’élus. Toutefois, la vocation fortement internationalisée et environnementale des TAAF en font un acteur essentiel dont la contribution sera utile aux autres outre-mer.

Les missions des TAAF sont atypiques et à cet égard constituent des exemples inspirant ou duplicables dans d’autres territoires ultra-marins.

La participation de tous est donc la bienvenue !

Comment participer ?

1 / Consulter le site internet dédié https://www.assisesdesoutremer.fr/

2 / Envoyer vos préoccupations, besoins et propositions par mail à Assises2018@outre-mer.gouv.fr avant le 8 novembre 2017.

3 / Proposer des projets, à partir du 18 octobre 2017.

4 / Voter pour les projets concourant pour la labellisation.

5 / Consultation en ligne de janvier à février 2018.