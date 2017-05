Atelier sur le Xe FED au siège des TAAF du 19 au 21 avril 2017

Du 19 au 21 avril, se tenait au siège des TAAF un atelier sur le Xe Fonds Européen de Développement (FED) régional océan Indien « Gestion durable du patrimoine naturel de Mayotte et des îles Eparses ».

Le projet de Xe Fonds Européen de Développement (FED) régional océan Indien « Gestion durable du patrimoine naturel de Mayotte et des îles Eparses » est issu d’une collaboration étroite entre le Conseil départemental de Mayotte et les TAAF et s’inscrit dans une stratégie commune de préservation de la biodiversité régionale menée depuis plusieurs années par ces deux collectivités d’outre-mer.

L’atelier de travail qui s’est tenu au siège des TAAF du 19 au 21 avril a réuni l’ensemble des partenaires associés au projet (IRD, IFREMER, MNHN, AFB) en présence des représentants du Conseil Départemental de Mayotte, de l’Agence Française de Développement et des TAAF. A cette occasion, les premiers résultats des 10 campagnes océanologiques, un bilan des formations liées aux métiers de la mer et des actions de développement des outils de gestion menés entre 2015 et 2017 ont été présentés.

Cet atelier aura permis de rendre compte de la qualité et de la pertinence des actions mises en œuvre et de renforcer les liens étroits entre scientifiques et gestionnaires œuvrant pour la préservation des écosystèmes exceptionnels présents sur ces territoires. La restitution finale de ce projet est prévue pour la fin de l’année 2017.