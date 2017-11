Campagne de financement participatif pour le film "365 JOURS SOUS LES GLACES"

Ce film raconte une des plus grandes aventures scientifiques et humaines jamais entreprises sur le continent Antarctique. Il s’agit des missions de l’Année Géophysique Internationale, l’A.G.I., qui se sont déroulées en terre Adélie, de 1956 à 1959.

Cette aventure, véritable odyssée des temps modernes, appartient au patrimoine de l’histoire de l’exploration polaire française. A travers le témoignage des hommes ayant pris part à cette odyssée blanche, et grâce aux images qu’ils ont rapportées du continent blanc il y a soixante ans, nous allons faire revivre cette aventure.

Ce film est une rencontre avec l’Antarctique, avec des hommes affrontant les rigueurs de ces régions polaires, là où personne ne s’est aventuré avant eux, afin de faire progresser les connaissances sur notre planète.

Pour réussir ce grand film historique et afin qu’il soit projeté dans de nombreuses salles de cinéma, nous avons besoin de l’engagement de toutes celles et ceux concernés et passionnés par les régions et la recherche polaires. C’est pourquoi nous sollicitons votre soutien à notre Campagne de Financement Participatif.

Votre participation nous aidera à mener à terme et dans les meilleures conditions cet ambitieux projet, et ainsi faire connaître cette aventure polaire au grand public.

Le lien internet indiqué ci-dessous vous permettra de visualiser le projet sur la plateforme de financement participatif ULULE, à partir du 30 octobre 2017.

Le projet est expliqué en détails sur le site internet, ainsi que les conditions de participation et la marche à suivre pour contribuer à la campagne.

Lien internet pour accéder au projet :

https://fr.ulule.com/sous-les-glaces/

MERCI DE VOTRE SOUTIEN !

Djamel Tahi & Nathalie Defossez

Porteurs du projet

dtahi@terraincognita.fr

ndefossez@terraincognita.fr