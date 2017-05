Cérémonie de commémoration de la victoire du 8 mai 1945 dans les districts austraux et subantarctiques

A Crozet :

Hier avait lieu sur le district la traditionnelle cérémonie du 8 mai en hommage aux combattants et morts de la Seconde Guerre mondiale. Le détachement avait donc revêtu la tenue des grands jours pour le salut au drapeau, la lecture du message du Secrétaire d’État aux anciens combattants (lire le message en entier ici) et l’hommage aux morts. Après la traditionnelle revue des troupes, la montée du drapeau a été réalisée par un personnel de l’Armée de l’air, accompagnée par la sonnerie des couleurs. Puis retentissait la Marseillaise, avant que ne soit lue l’allocution, sous les drapeaux respectifs des TAAF, de la France, et de l’Union Européenne. Ce message a particulièrement insisté sur l’importance de la construction européenne, pour que plus jamais ne puisse se reproduire la guerre fratricide d’il y a 75 ans, ainsi que les terribles massacres de cette période.

Un article plu complet est disponible sur le blog du district http://ilescrozet.blogspot.fr/

A Kerguelen :

Les militaires et civils présents sur base, se sont réunis ce matin du 8 mai pour commémorer la victoire de 1945. Après la cérémonie militaire, les hivernants se sont retrouvés autour d’un pot à la Résidence, afin de prolonger agréablement ce moment républicain.

A Amsterdam :

A Amsterdam la cérémonie s’est déroulée en fin de matinée en présence des 20 hivernants, sous un temps agréable. Elle a été suivie d’une petite réception à la Résidence.

Un article plu complet est disponible sur le blog du district http://saintpauletamsterdam.blogspot.fr/

En Terre Adélie :

C’est par un temps relativement doux (-14°C) et légèrement neigeux que s’est déroulée la cérémonie de commémoration de la victoire du 8 mai 1945. A 11h30 ce matin, après la levée des couleurs au son de La Marseillaise, le chef de district a lu le message du secrétaire d’État auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants. A l’issue de la cérémonie, les participants se sont retrouvés au séjour pour partager une coupe de champagne.