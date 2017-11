Cérémonie du 11 novembre dans les districts

Comme tous les ans à la même date, les bases australes et antarctique françaises ont rendu hommage à tous ceux qui sont morts pour la France.

CROZET :

La cérémonie du 11 novembre à Crozet s’est déroulée sous un temps aussi splendide qu’inattendu. Elle fut empreinte d’une certaine émotion puisque que le Premier Maître Valdenaire, qui sera rapatrié le 16 novembre (avec la rotation OP3 du Marion Dufresne) pour raison médicale, a commandé la troupe. Hommage lui était ainsi rendu par ses camarades militaires qui avaient sollicité cet ajustement du protocole. Toute la base était présente et recueillie autour du mât des couleurs, que plusieurs volontaires avaient entrepris de restaurer à cette occasion.

Au terme de la cérémonie, le chef de district a invité l’équipe à un pot d’honneur où il a prononcé une courte allocution. Un barbecue républicain préparé par les cuisiniers de la base est venu parachevé cette belle journée qui s’est terminé tard dans l’après-midi. Les képis et casquettes ayant été rangées entre temps, on comptait au terme de la journée quelques jolis coupes de soleil !

KERGUELEN :

A l’occasion du 99ème anniversaire de l’Armistice de 1918, les bâtiments et édifices publics des îles Kerguelen ont été pavoisés aux couleurs nationales du vendredi 10 novembre au dimanche 12 novembre 2017.

Le 11 novembre, une cérémonie a eu lieu au mât des couleurs, rassemblant l’ensemble du personnel de Port-aux-Français autour du commandant des troupes, l’Adjudant chef Eddy Badenot, du personnel des trois armées et du représentant du préfet des Terres australes et antarctiques françaises, Madame Annabelle Djeribi, chef du district.

© Joris Laborie

Suite à la revue des troupes, à la montée des couleurs et à l’honneur au drapeau, le message de la Secrétaire d’Etat auprès de la ministre des armées a été lu avec émotion par l’autorité civile afin que la « Nation reconnaissante rende hommage et perpétue l’indispensable mémoire ». Après une minute de silence, l’hymne national a raisonné dans le vent et les vagues de la baie de l’Aurore Australe.

© Benoit Gineste

A l’issue de la cérémonie, un apéritif dinatoire a été offert à la Mairie, résidence du chef de district de Kerguelen. La disker a rappelé la valeur de vivre en France ; une France à laquelle ont contribué par leur sacrifice ceux que nous honorons.

Nous remercions le personnel des trois armées et l’ensemble des participants, en particulier les personnels civils Sébastien, Alex, Alice, Alexandre, Joris et Hassen qui ont contribué au bon déroulement de cette cérémonie.

TERRE ADELIE :

La cérémonie de commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 s’est déroulée en Terre Adélie, sous un soleil radieux.

En présence des membres de l’équipe basée à Cap-Prudhomme venus pour l’occasion, le chef de district a lu le message de madame la secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées. A l’issue de la minute de silence en mémoire des soldats morts pour la France, les participants se sont retrouvés au séjour pour le traditionnel pot républicain.