Clôture du festival "La Grande Guerre et les Outre-mer" au siège des TAAF

Organisé dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre par l’association des professeurs d’histoire et de géographie de l’océan Indien (APHG-OI), en lien avec l’Inspection académique de La Réunion et de nombreux partenaires, le festival "La Grande Guerre et les outre-mer" s’est déroulé les 29 et 30 octobre 2018 et clôturé au siège des TAAF.

Rythmé par différentes conférences, projections et expositions programmées sur plusieurs sites de l’île, le "Festival d’Histoire" autour de la Grande guerre et des outre-mers, a fait le bilan des travaux menés dans les académies d’Outre-mer et ouvert les esprits à de nouvelles perspectives.

Des tableaux réalisés par les élèves du lycée François de Mahy et des lithographies originales d’artistes de l’époque, Steilen et Forain, étaient exposés au siège des TAAF. Des classes du secondaire et quelques curieux ont pu les découvrir.

Un cocktail de clôture et de remerciements s’est tenu autour de cette exposition, mardi 30 octobre en fin de journée, en présence des principaux partenaires.