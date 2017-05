Comité de pilotage du X° FED à Mayotte

Le Comité de pilotage du projet « Gestion durable du patrimoine naturel de Mayotte et des îles Eparses » s’est réuni pour la quatrième fois le 3 mai dernier à Mayotte en présence de Madame Mariame SAID, Vice-présidente du Conseil Départemental de Mayotte (CDM), de Madame Anne TAGAND, Secrétaire générale des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) et de Monsieur Patrick SALLES, Directeur de l’agence de Mamoudzou de l’Agence française de développement (AFD).

Ce projet régional océan Indien, financé par le Xème Fonds européen de développement, est issu d’une collaboration étroite entre l’Union Européenne, l’AFD, le CDM et la collectivité des TAAF. Son objectif global est d’apporter des outils d’évaluation et d’aide à la décision permettant de suivre, préserver et gérer durablement les écosystèmes marins.

Cette réunion a notamment été l’occasion de présenter l’achèvement des dix campagnes scientifiques et des deux formations aux métiers de la mer réalisées dans le cadre du projet à Mayotte et dans les Iles Eparses. Les partenaires du projet travaillent à présent de concert pour interpréter les nombreuses données acquises au travers des campagnes dans le but de fournir des indicateurs de suivi des milieux marins et de proposer des mesures de gestion pour concilier usages et préservation du patrimoine naturel d’excpetion de ces deux territoires. Les résultats finaux sont attendus pour fin 2017.