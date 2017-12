Conférence de presse de départ de Pome Bernos et Simon Rouby, lauréats de « L’Atelier des Ailleurs 4 »

Avant leur embarquement à bord du navire Marion Dufresne vers les Terres australes et antarctiques françaises, les deux artistes lauréats de « L’Atelier des ailleurs 4 », Pome Bernos et Simon Rouby, rencontreront la presse le mercredi 6 décembre 2017 à la DAC-OI.

L’administration supérieure des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) et le ministère de la Culture, direction des affaires culturelles - océan Indien ont initié en 2011 « L’Atelier des ailleurs », résidence de création exceptionnelle dans les terres australes françaises (Crozet, Kerguelen, Amsterdam).

Destiné à accueillir deux artistes simultanément, « l’Atelier des Ailleurs » qui connaît sa quatrième édition, est mis en oeuvre par le fonds régional d’art contemporain (FRAC) de La Réunion et bénéficie du soutien d’Air France.

Le jury de « L’Atelier des ailleurs 4 » a retenu les dossiers de Pome Bernos, pour un projet de roman graphique à Crozet et de Simon Rouby, pour un projet préparatoire à la réalisation d’un long-métrage d’animation à Kerguelen, et désigné deux suppléants dans l’ordre, Victor Callens, danseur, et Clément Schneider, cinéaste.

Ouverte à tous les champs artistiques, cette initiative vise à inscrire l’art dans le contexte des derniers territoires éloignés de l’activité humaine. La préservation de la nature et du climat constituant aujourd’hui plus que jamais un enjeu et une source d’inspiration pour les artistes et les créateurs.