Conseil de gestion du Parc naturel marin des Glorieuses du 21 mars 2017

Le conseil de Gestion du Parc naturel marin des Glorieuses s’est réuni le mardi 21 mars, à l’antenne du Parc au siège des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), à Saint-Pierre de la Réunion, sous la présidence de M. Bernard Cressens et en présence de Mme Cécile Pozzo di Borgo, préfet, administrateur supérieur des TAAF et commissaire du Gouvernement auprès du conseil de gestion.

A cette occasion, les membres du conseil ont pu faire le bilan de la deuxième année de mise en œuvre du plan de gestion du Parc et discuter des actions à mener ou à poursuivre sur l’année 2017. Suite à un vote, le rapport d’activités 2016 et le programme d’actions 2017 ont été adoptés à l’unanimité.

Approbation du rapport d’activités 2016

Les actions engagées en 2015 ont été poursuivies avec notamment, la deuxième campagne de terrain pour la réalisation de l’état initial de la qualité de l’eau menée en mai 2016, dans le cadre du programme du Xème FED régional océan Indien.

En novembre 2016, le Projet COPRA (Conservation et gestion intégrée des herbiers de phanérogames marines du Parc naturel marin des Glorieuses et évaluation de leur rôle fonctionnel pour les tortues marines) a été retenu suite à l’appel à projets du programme européen BEST 2.0. Il prévoit des opérations en 2017 et 2018 dans la ZEE des Glorieuses et il permettra une meilleure connaissance et conservation des herbiers marins dans le périmètre du Parc.

Au-delà de ces deux actions, d’autres actions ont été poursuivies et engagées en 2016, notamment pour l’acquisition de données de pêche, l’élaboration du tableau de bord et des indicateurs du Parc et la sensibilisation sur le milieu et les usages. L’ensemble de ces actions est décrit dans le rapport d’activités 2016.

Approbation du programme d’actions 2017

En 2017, le Parc naturel marin des Glorieuses va poursuivre plusieurs projets avec son réseau de partenaires, dont :

Le renforcement de la surveillance et de contrôle des activités de pêche illicite dans son périmètre, en partenariat avec les TAAF et la direction de la mer sud océan Indien (DMSOI)

L’acquisition de données de pêche hauturière sur la ZEE des Glorieuses, notamment via le dispositif d’observateurs embarqués piloté par les TAAF

L’organisation et la réalisation d’une troisième campagne de terrain pour le suivi de la qualité des eaux, dans le cadre du programme du Xème FED régional océan Indien

La finalisation du tableau de bord et des indicateurs du Parc, en lien avec les résultats apportés par le programme du Xème FED régional océan Indien



Issu de l’article de l’Agence des aires marines protégées