Décès du Dr Emmanuel Cauchy

Médecin urgentiste, guide de haute montagne et directeur de l’Institut de formation et de recherche en médecine de montagne (Ifremmont), il était une des références françaises dans le domaine des secours et de la médecine de montagne.

Il avait collaboré avec les Terres australes et antarctiques françaises dans le cadre de la médecine en site isolé et de la télémédecine.

A bord du Marion Dufresne avec l’équipe médicale et des télécommunications

Il avait également participé en 2006 à l’expédition TelRoss qui l’avait conduit au sommet du mont Ross à Kerguelen en compagnie de Lionel Daudet.

Leur cordée avait été la première à réaliser la traversée du grand Ross vers le petit Ross.

Lionel Daudet et Emmanuel Cauchy au sommet du grand Ross aux Kerguelen, le 9 septembre 2006

Les Terres australes et antarctiques françaises s’associent à la peine de la famille et des proches et saluent la mémoire d’un grand homme qui aura marqué l’histoire des TAAF.