Dernière réunion de l’actuel Conseil scientifique de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises sur l’élaboration du nouveau plan de gestion de la Réserve

Depuis le début de l’année 2017, la Réserve naturelle s’est engagée dans l’élaboration de son nouveau plan de gestion 2018-2027, véritable feuille de route du territoire pour les 10 années à venir. Élabore en concertation avec les différents services des TAAF et l’ensemble des acteurs de la Réserve naturelle, ce plan de gestion présente plus de 90 actions à mener ayant pour objectif une gestion durable du territoire, l’amélioration de la connaissance et la conservation de la biodiversité terrestre et marine, ou encore l’encadrement des activités humaines.

Suite aux réunions du Conseil scientifique de la Réserve ayant eu lieu en Février et en Juin derniers, ses membres se sont réunis le 14 et 15 septembre afin de valider l’ensemble des fiches actions qui ont été rédigées. Le Conseil scientifique a salué l’équipe de la Réserve naturelle pour l’important travail mené et a validé l’ensemble des fiches présentées. Malgré le prochain renouvellement du Comité de l’Environnement Polaire, qui fait également office de conseil scientifique de la Réserve, les membres se sont engagés à poursuivre leur appui, en tant qu’experts, pour la finalisation de ce document essentiel pour la Réserve.

Depuis 2013, ce Conseil scientifique (CS) accompagne la Réserve naturelle dans la gestion du territoire et donne des avis sur les activités ayant lieu en son sein. L’équipe de la Réserve naturelle, et en particulier son directeur Cédric Marteau, a tenu à remercier les membres du CS et son président Henri Weimerskirch pour leur engagement et leur soutien au cours de ces quatre années de mandature.