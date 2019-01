Deux nouveaux passagers à bord de L’Astrolabe

Le 21 janvier 2019*, madame Evelyne Decorps, la nouvelle préfète, administratrice supérieure des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) et monsieur Jérôme Chappellaz, nouveau directeur de l’Institut polaire français, éminent glaciologue, ont, pour la première fois, embarqué sur le patrouilleur polaire L’Astrolabe.

Ils vont effectuer une rotation vers la station française Dumont d’Urville puis, vers la station franco-italienne Concordia située à près de 2000 km de la côte sur le dôme C à 3000 m d’altitude.

Accueillis à la coupée par le capitaine de frégate Céline Tuccelli, commandant de l’équipage A, ils pourront se rendre compte, au cours de la traversée, des caractéristiques particulières de ce patrouilleur brise-glace.

* La date du 21 janvier correspond à la date anniversaire de la découverte et du baptême en 1840, de la Terre Adélie par le capitaine de vaisseau Dumont d’Urville.

A propos de L’Astrolabe

Cofinancé par les TAAF et par l’Institut polaire français (IPEV), L’Astrolabe est armé et entretenu par les marins de la Marine nationale : deux équipages, formés à la navigation polaire, se relaient tout au long de l’année pour armer le navire et accomplir les missions qui lui sont confiées.