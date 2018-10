Deuxième campagne en Antarctique pour L’Astrolabe

Le 26 septembre 2018, l’équipage B du patrouilleur polaire L’Astrolabe a appareillé pour une nouvelle campagne de six mois qui le mènera jusqu’en Terre Adélie.

Le bâtiment se dirige vers Hobart pour charger vivres, matériel et carburant destinés aux stations de Dumont d’Urville et Concordia ainsi qu’une quarantaine de personnels techniques et scientifiques pour le début de la campagne d’été.

Cinq rotations sont programmées pendant l’été austral entre Hobart et la Terre Adélie au profit de l’Institut polaire français (IPEV) et des TAAF. L’équipage A prendra la relève à Hobart fin janvier 2019.

Depuis sa réception par la Marine nationale en septembre 2017, L’Astrolabe a déjà réalisé une campagne de soutien à la logistique polaire en Antarctique ainsi que deux déploiements dans les ZEE des îles subantarctiques des Terres australes et antarctiques françaises. A la suite de ce retour d’expérience, de nombreuses améliorations techniques ont été apportées au bâtiment lors de deux arrêts techniques à La Réunion en avril et septembre 2018.