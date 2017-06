Dimanche 18 juin 20h55 sur France Ô : Marion Dufresne, navire des îles extrêmes

Un film de 110 minutes écrit et réalisé par Cécile Clocheret et François Picard. Avec la voix de Daniel Picouly et les illustrations d’Emmanuel Lepage.

Situés à 3 000 km de l’île de La Réunion, les archipels français de Crozet et de Kerguelen émergent de l’océan, perdus entre les quarantièmes rugissants et les cinquantièmes hurlants.

Si des colonies de manchots et de phoques résistent à leurs conditions extrêmes, aucun homme n’y réside de façon permanente. Seuls quelques privilégiés (militaires, chercheurs,…) s’y succèdent, séjournant durant de longs mois dans un environnement atypique.

Au cœur de la plus grande concentration d’oiseaux marins au monde, ils recensent, observent et questionnent la nature. Sans liaison aérienne possible, seul un navire s’aventure jusque-là pour les ravitailler. Son nom : le Marion Dufresne.

Marion Dufresne, navire des îles extrêmes

Le Marion Dufresne est un bateau d’exception qui, quatre fois par an, affronte les mers les plus houleuses pour rejoindre des terres que la France met un point d’honneur à occuper et à étudier. Il est le cordon ombilical des îles subantarctiques françaises.

Pendant 28 jours à bord, sur 9 000 kilomètres, nous suivons son équipage et ses passagers qui embarquent pour les Terres australes et antarctiques françaises et font escale à Tromelin, Crozet, Kerguelen et sur l’île d’Amsterdam.

Les réalisateurs Cécile Clocheret et François Picard nous font vivre une expérience à couper le souffle qui invite à l’exploration de territoires parmi les plus isolés au monde !

Une production Plan Large Production

Montage : Guillaume Pittard - Images : Florian Bailly, Jean-Michel Bou, Cécile Clocheret, Franck Grangette, François Picard, Alain Ricci, Sébastien Thiebot-Chiffoleau - Illustrations : extraits de l’album "Voyage aux îles de la Désolation" d’Emmanuel Lepage (Futuropolis) - Musique originale : Julien Langlet

© photos : Florian Bailly

Informations presse France Ô

Présentation de François Picard