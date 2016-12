Du 6 au 18 décembre 2016, les TAAF ont sillonné l’hexagone à bord du Train des Outre-Mer

Les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) ont sillonné durant 12 jours les grandes villes de l’hexagone à bord du Train des Outre-Mer, une exposition itinérante, ludique et vivante sur l’ensemble des territoires ultra-marins.

L’ensemble des territoires d’outre-mer, dont la collectivité des TAAF, a pu être représenté au sein du Train Expo – une opération mise en place par la SNCF, par l’intermédiaire de sa filiale Trains Expo Evénements, soutenue par le Ministère des Outre-mer et en partenariat avec l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité. Cette première édition du « Train des Outre-Mer… Terres d’innovation ! » a été largement félicitée par le public.

Le Train Expo a été inauguré le 7 décembre à Paris par Mesdames Ericka Bareigts, Ministre de l’Outre-mer et George Pau-Langevin, Députée de Paris, et par Monsieur François Baroin, Président de l’AMF. Puis, chaque jour pour chaque nouvelle étape, des élus locaux ont inauguré le train dans leur région.

Inauguration du Train des Outre-Mer à Paris – De gauche à droite : Ericka Bareigts, Ministre de l’Outre-mer, George Pau-Langevin, Députée de Paris, Michel Fremder, François Baroin, Président de Trains Expo Evénements SNCF, Président de l’AMF. Crédits photo : Trains Expo Evénements SNCF – Juliette Pradels

Présence de Cécile Pozzo di Borgo, préfet, administrateur supérieur des TAAF et de François Vielfaure, Directeur d’exploitation de PONANT lors de l’inauguration parisienne

L’initiative a permis de faire venir l’outre-mer à la rencontre du grand public, des associations et des scolaires – occasion pour chacun de découvrir avec un œil nouveau ces territoires français. Un programme d’animations, de conférences, de débats et de projections variées a accompagné l’exposition dans chaque ville-étape.

Aux côtés de La Réunion et de Mayotte dans la voiture « Océan Indien », l’espace des TAAF – en partenariat avec PONANT – a fait découvrir les territoires extrêmes qui les constituent et leur mission de protection de l’environnement. L’accent a été mis sur la réserve naturelle des Terres australes françaises pour ses 10 ans. Quelques visiteurs déjà bien avisés se sont arrêtés dans cet espace animé par un agent de la collectivité sur l’ensemble des 12 étapes – anciens hivernants ou leurs proches, marins et philatélistes – tandis qu’une grande partie du public découvrait avec curiosité cette partie du territoire français et ses enjeux.

Accueil du public au sein de l’espace TAAF par un agent de la collectivité

Espace TAAF

Visite de scolaires, espace TAAF

La Réunion et les TAAF, leurs territoires, leurs patrimoines et leurs enjeux, ont été mis à l’honneur lors de l’étape de Marseille le samedi 10 décembre. Ce jour-là l’inauguration s’est faite en présence de Smail Ali, conseiller municipal de Marseille, Michel Fremder, Président de Trains Expo Evénements SNCF, Cécile Pozzo di Borgo, préfet, administrateur supérieur des TAAF, Olivier Rivière, maire de Saint Philippe (La Réunion) et Jean-Marc Mormeck, Délégué Interministériel pour l’égalité des chances des Français d’outre-mer.

Présentation de l’espace TAAF par Cécile Pozzo di Borgo, préfet, administrateur supérieur des TAAF lors de l’inauguration à Marseille

« Dialogue des territoires » en présence de Cécile Pozzo di Borgo, préfet, administrateur supérieur des TAAF (au centre), d’Olivier Rivière, maire de Saint-Philippe (à gauche), et animé par Richard de Baudenance, historien (à droite)

L’après-midi, Cécile Pozzo di Borgo et Cédric Marteau, directeur de l’environnement et de la réserve naturelle des Terres australes françaises, ont animé des conférences sur les TAAF et la réserve naturelle. Ces interventions ont été vivement appréciées par le public nombreux. Le film « La possibilité d’une île » de François Bailly (2016), qui retrace une rotation du Marion Dufresne II, a également été diffusé pour clôturer ce focus sur les TAAF.

1525 visiteurs sont montés à bord du Train des Outre-Mer lors de cette étape à Marseille.

Conférence « A la découverte des Terres australes et antarctiques françaises » par Cécile Pozzo di Borgo, préfet, administrateur supérieur des TAAF

Conférence « Les Terres australes françaises, de la plus grande réserve naturelle de France à la 4e plus grande aire marine protégée du monde » par Cédric Marteau, directeur de la réserve naturelle des Terres australes françaises

L’opération a été largement médiatisée sur les chaînes de télévision locales et sur les réseaux sociaux. Durant les 12 jours d’exposition, plus de 10000 personnes sont venues découvrir la richesse et la diversité de ces territoires français d’outre-mer, souvent méconnus et, pour la première fois, tous regroupés dans un seul et même espace. Enrichis de nouvelles connaissances, les visiteurs sont repartis avec de la documentation afin d’en apprendre davantage et d’en faire profiter leurs proches.

Télécharger le communiqué de presse.