Sélectionnés parmi plus de 130 candidatures, les deux lauréats de la quatrième édition de "L’Atelier des ailleurs", Pome Bernos et Simon Rouby, ont embarqué à bord du navire des TAAF, Marion Dufresne, qui les amènera rejoindre leur lieux de résidence respectifs : l’archipel Crozet pour la romancière et illustratrice Pome Bernos et les îles Kerguelen concernant le cinéaste Simon Rouby.