Enseignements Pratiques Interdisciplinaires : "Suivre la vie d’un manchot royal"

La réserve naturelle nationale des Terres australes française, est la plus vaste réserve naturelle du pays, représentant près de 80% de la surface française dévolue à ce type de protection. Ce sont les plus vastes terres émergées de l’océan indien Sud et elles constituent donc pour les espèces marines qui vivent et chassent en mer des espaces clés pour leur reproduction.

Parmi ces espèces, le manchot royal.

Cet ensemble de ressources propose aux établissements/ aux classes qui le souhaitent de suivre un manchot venant se reproduire sur les Archipels de Crozet ou de Kerguelen.

Mois après mois, cet EPI propose de se questionner à partir d’observations et de trouver des réponses à partir de documents variés et pluridisciplinaires (sciences de la vie et de la Terre, mathématiques, histoire-géographie, français, anglais) et sont adaptables sur une durée d’un trimestre, d’un semestre, ou d’une année.

De nombreuses productions d’élèves à long terme y sont envisageables : réalisation d’une exposition, d’une frise chronologique richement documentée, conception d’un livret scientifique, d’un récit, d’un site internet, d’une pièce de théâtre sur la vie d’un manchot…

Télécharger la partie 1 : Questionnement initial

Télécharger la partie 2 : Arrivées et rencontres