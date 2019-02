Etat d’avancement des travaux du Conseil maritime ultramarin du bassin Sud océan Indien (CMUB)

Le Conseil maritime ultramarin du bassin Sud océan Indien (CMUB) s’est réuni en assemblée plénière le 13 novembre 2018 à Saint‑Denis sous la présidence conjointe du préfet de La Réunion, du préfet de Mayotte et de la préfète, administratrice supérieure des Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) pour la quatrième fois depuis son installation en 2016.

Instance de concertation et d’échanges sur les sujets liés à la mer et au littoral, le CMUB regroupe des acteurs du monde maritime de la zone Sud océan Indien. Les 71 membres, répartis en 6 collèges (élus locaux, professionnels, organisations de salariés, représentants du monde associatif, personnalités scientifiques et services de l’État) ont pour mission principale la rédaction d’un document stratégique de bassin maritime (DSBM) pour la zone Sud océan Indien.



Cette 4e séance plénière du CMUB a été marquée par la validation de l’état des lieux du bassin maritime, rassemblant une centaine de fiches (environ 350 pages) sur les 4 thèmes de la SNML, ainsi que par la présentation de 13 enjeux thématiques qui seront déclinés ultérieurement en objectifset en action. Ces documents sont le fruit du travail collaboratif mené depuis 2017 avec 4 groupes de travail constitués de membres du CMUB ou partenaires sous le pilotage de la Direction de la mer Sud océan Indien (DMSOI).

En application de l’article R 219-1-23 du code de l’environnement, le DSBM doit compléter et préciser les orientations de la stratégie nationale pour la mer et le littoral (SNML), adoptée par un décret du 23 février 2017. Il décrit notamment la situation de l’existant dans le périmètre du bassin, les conditions d’utilisation de l’espace marin et littoral et les activités économiques (état des lieux). De plus, le DSBM définit des orientations ainsi que les mesures de mise en œuvre, sur l’ensemble du bassin ou par sous-ensembles géographiques. Il comprend un rapport, des annexes et des documents graphiques.

Les quatre thèmes de la SNML, à décliner dans le bassin maritime Sud océan Indien, sont :

* la protection de l’environnement

* la prévention des risques et la gestion du trait de côte

* la connaissance, la recherche, l’innovation et l’éducation-formation

* le développement durable des activités économiques en lien avec le milieu marin

Pour plus d’informations sur le CMUB et ses travaux se reporter à la page dédiée sur le site internet de la Direction de la mer sud océan Indien : http://www.dm.sud-ocean-indien.developpement-durable.gouv.fr/le-conseil-maritime-ultramarin-du-bassin-sud-ocean-r237.html

Enfin, en 2018 le CMUB s’est doté d’un logo dans lequel le graphisme permet d’insuffler un mouvement, une cohésion, les vagues allant dans le même sens et vers l’avenir.