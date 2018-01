Exposition "Escales Outre-mer, la France grandeur nature"

50 photographes ont accepté de participer à ce projet porté depuis l’île de La Réunion par Stéphanie Légeron, auteur-photographe du livre "Escales au bout du monde sur les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF)". Leur objectif : sensibiliser le grand public, y compris scolaire, à l’importance de préserver nos richesses naturelles ultramarines et, plus largement, les écosystèmes de notre planète.

Au-delà de la découverte de ce patrimoine extraordinaire – faune, flore, espèces endémiques ou menacées, écosystèmes emblématiques… – "Escales Outre-mer, la France grandeur Nature" met en effet l’accent sur les aires protégées, dont l’enjeu fondamental est le maintien de la biodiversité.

Cette exposition est amenée à être présentée dans divers lieux d’exposition. Pour les structures qui souhaiteraient l’emprunter, elles sont invitées à contacter l’auteur.