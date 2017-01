Exposition "GAMMA" à Dumont d’Urville en Antarctique

L’initiative pour faire Grandir l’Art Moderne Méditatif en Antarctique – GAMMA – est le résultat d’une expérience entre l’intime et l’univers, proposée par l’artiste Oïjha.

"Glow"

En Antarctique, entre environnement extrême et fragilité de l’humain, extracosmos et intracosmos, émerge une conscience nouvelle, la raison d’être de notre présence au monde. GAMMA est le partage de cette expérience par l’exposition de sept toiles dédiées aux femmes et hommes qui œuvrent sur le continent blanc.

"Ilulissat IV"

Transgénérationnelles, elles invitent à contacter nos valeurs les plus profondes et nos aspirations les plus hautes pour une prise de conscience des valeurs propres à l’Antarctique : la paix, la science, la protection de l’environnement.

Cette collection représente la première exposition d’art contemporain en Antarctique.

"Selfie"



C’est une expédition artistique minimaliste, un hommage à cette région du monde. Elle propose des toiles profondes, liées à l’introspection et initiant au « Pourquoi ? » de notre présence ; et des toiles légères, abordant les perspectives d’avenir, les projections, le « Pour-quoi ? » de nos actions.

L’artiste :

Oïjha, 35 ans, est originaire de Normandie et a grandi en Norvège. Artiste polaire, elle oeuvre en Land Art en Arctique et Antarctique, et danse sur toile à La Réunion. Son style allie la symbolique de l’or pur et le mouvement dansé dans une profonde célébration de l’être et des valeurs polaires de paix, science, et protection de l’environnement. Ouverture de son lieu de création artistique "Au Bout du Monde" en 2018, à La Réunion.

Plus d’informations sur : www.oijha.com