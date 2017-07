Fête de la Nature 2017 et concours photo interdistrict dans la réserve naturelle des Terres australes françaises

Chaque année, les districts austraux (Crozet, Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam) célèbrent la Fête de la Nature. Les agents de la réserve naturelle des Terres australes françaises ont organisé une journée conviviale et festive sur le thème de la biodiversité et de sa préservation le samedi 20 mai 2017. Pour cet événement, la collectivité des TAAF a également lancé un concours photo interdistrict. Le jury du concours qui s’est réuni le 27 juin dernier a révélé les photographies gagnantes.

Les agents de la réserve naturelle, aidés des chefs de district et de volontaires, ont fait profiter l’ensemble des hivernants des îles australes de diverses activités « nature » le weekend du 20 mai 2017. Au programme : sorties natures, activités participatives (jeu de piste, dépollution, quizz, …), et diffusion de documentaires nature. La météo, bien qu’incertaine en début d’hiver austral, a permis de maintenir les activités de plein air sur chaque district. Tous ont aussi pu participer aux activités prévues en intérieur, bien au chaud. Une journée conviviale et festive appréciée de tous !

A Crozet, la journée s’est organisée avec l’appui des VSC scientifiques (programmes soutenus par l’IPEV) qui ont partagé leur travail et leur passion avec les hivernants : observation d’insectes à la loupe binoculaire, présentation des oiseaux de Crozet, animation sur les adaptations morphologiques et physiologiques des manchots royaux, etc.

A Kerguelen, la journée a commencé avec le nettoyage collectif de l’anse de l’Echouage, juste au pied de la base, où de nombreux déchets flottants sont apportés par les marées et le vent. Cette activité a permis de rappeler la responsabilité de chacun quant à la pollution de l’environnent, au niveau local et à l’échelle de la planète.

A Amsterdam, le jeu de piste du matin « I’m so éco-historique » – activité ludique pour (re)découvrir l’histoire d’Amsterdam et ses effets sur l’évolution du paysage – a été particulièrement apprécié pour son côté ludique mais aussi pour avoir permis de découvrir Amsterdam et son histoire sous un autre angle. A la fin de la journée, chaque participant a sans aucun doute pris (de nouveau) conscience de la richesse de l’île.

Le concours photo interdistrict a aussi motivé bon nombre d’hivernants. Ces derniers pouvaient soumettre leurs photographies pour chacune des trois catégories suivantes :

Catégorie 1 – Paysage entre terre et mer : paysage grandiose

Catégorie 2 – Grandes colonies d’oiseaux et/ou groupes de mammifères marins : paysage de colonies

Catégorie 3 – Portrait d’oiseaux et/ou de mammifères marins : au plus près de ces espèces

Les meilleurs clichés ont été sélectionnés par le jury du concours photo qui s’est tenu le jeudi 27 juin 2017, en présence d’Anne Tagand, secrétaire générale des TAAF et de Cédric Marteau, directeur de la réserve naturelle des Terres australes françaises. Les membres du jury ont félicité l’ensemble des photographes pour leur participation à cette Fête de la Nature.

Parmi près de 130 clichés, le jury a retenu trois photos, une photo gagnante par catégorie :

Catégorie 1 – Paysage entre terre et mer : paysage grandiose

Ombre et lumière – Michael PARISOT – Kerguelen

Catégorie 2 – Grandes colonies d’oiseaux et/ou groupes de mammifères marins : paysage de colonies

Au-dessus des Manchots – Rnest DEBENEST – Kerguelen

Catégorie 3 – Portrait d’oiseaux et/ou de mammifères marins : au plus près de ces espèces

Action et inaction – France MERCIER – Crozet Photo gagnante toutes catégories confondues

Télécherger les résultats du concours photo au format pdf.

En savoir plus sur la Fête de la Nature dans toute la France.