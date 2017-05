Formation des enseignants du 2nd degré « A la découverte de Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) »

Menée par Christelle Malet Pichon, professeur relais qui assure le lien entre les TAAF et l’éducation nationale pour le 2nd degré, cette session du dispositif « culture scientifique » du Plan Académique de Formation a réuni une vingtaine de professeurs de lycée et de collège de diverses matières.

Ces enseignants d’histoire-géographie, de sciences de la vie et de la Terre, de mathématiques, de lettres, d’anglais, d’économie-gestion provenant de toute l’île se sont rendus rue Gabriel Dejean, à Saint Pierre.

La journée a été consacrée à se documenter et à échanger sur les TAAF, les nombreuses ressources adaptables pour la classe qu’elles recèlent, et les documents pédagogiques d’ores et déjà produits et disponibles.

Le projet d’enseignement pratique interdisciplinaire (EPI) « La vie d’un manchot royal de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises » a été présenté et certains enseignants ont, à partir de cela, manifesté leurs idées pour des projets futurs, évoquant la volonté d’un travail interdisciplinaire sur les esclaves oubliés de Tromelin, ou sur l’origine géologique des Terres Australes et les tentatives d’installation humaines sur ces territoires isolés, au climat rude.

En fin de journée, Olivier Lardeux, porteur et acteur du projet artistique Zôon est venu présenter son travail et échanger avec les enseignants. Un dossier pédagogique doit être élaboré d’ici la fin de l’année, pour permettre un travail en classe qui pourra être accompagné par des interventions de l’artiste dès la rentrée 2017.