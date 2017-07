Formation des gendarmes détachés sur les îles du canal du Mozambique

Le vendredi 29 juin 2017, les gendarmes désignés pour être détachés dans les prochains mois sur les îles du canal du Mozambique ont été reçus au siège des Terres australes et antarctiques françaises pour une journée de formation collective.

Animée par madame le Secrétaire Général des TAAF ainsi que les représentants des différentes directions des TAAF et leurs partenaires (2eme RPIMA, CROSS Reunion, Kelonia), cette session d’une journée avait pour objectif de dispenser à ces futurs représentants du Préfet des TAAF sur les îles d’Europa, de Juan de Nova et de la Grande Glorieuse l’ensemble des informations liées aux spécificités du territoire et aux missions inhérentes à sa gestion.

Cette journée de formation collective est complétée par une session d’information personnalisée (également au siège des TAAF) à destination de chaque gendarme partant, afin de lui garantir une connaissance complète des enjeux et missions spécifiques à son île et sa période d’affectation.