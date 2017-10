Formation des médecins TAAF-IPEV 2017-2018

Cette semaine a permis de former les nouveaux médecins à la médecine de montagne et d’isolement. La formation, à la fois théorique et pratique, à confronter les équipes à des scénarios spécifiques de secourisme et de médicalisation en situation d’isolement tels que dans les territoires des TAAF.

Debout :

Dr. Ivan RAFEI - Médecin Adjoint PARIS

Dr. Olivier GOURBE - Médecin Adjoint REUNON & MARION DUFRESNE

Dr. Paul LAFORET - Médecin Chef

Dr. Rémy LEMARCHAND - Médecin District d’AMSTERDAM

Dr. Carmen POSSNIG - Médecin ESA CONCORDIA

Assis :

Dr. Jacques DEVEAUX - Médecin District DUMONT d’URVILLE

Dr. Cécile TESTE - Médecin Adjoint KERGUELEN

Dr. Shirley ROCQUE - Médecin District de CROZET

Allongé :

Dr. Jean RAMOS - Médecin District de Kerguelen

Plus d’informations sur les postes.