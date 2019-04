French Southern Lands and Seas, candidate 2019 for the inscription on UNESCO’s World Heritage List

Learn more about the French Southern Lands and Seas…

A l’approche du prochain Comité intergouvernemental du patrimoine mondial en juillet 2019 qui statuera sur la proposition d’inscription des Terres et mers australes françaises au patrimoine mondial, la collectivité des TAAF vient d’éditer les versions en anglais du livret et du dépliant de présentation du bien candidat.