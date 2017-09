Grand départ pour le patrouilleur polaire L’Astrolabe

Le 12 août 2017, le patrouilleur polaire L’Astrolabe a quitté définitivement la métropole et le port militaire de Brest afin de rallier son port base de Port des Galets à La Réunion. Il devrait parvenir à destination début septembre, après avoir parcouru 7000 nautiques. Il y sera alors confié à la Marine nationale et devrait ensuite débuter ses missions à l’automne avec un impératif calendaire : sa première rotation antarctique.

© Marine nationale

Construit par les chantiers Piriou, cofinancé par les TAAF, propriétaires du navire, et par l’Institut polaire français (IPEV), L’Astrolabe sera armé et entretenu par les marins de la Marine nationale : deux équipages, formés à la navigation polaire, se relaieront ainsi tout au long de l’année pour armer le navire et accomplir les missions qui lui sont confiées. C’est d’ailleurs l’équipage B, commandé par le capitaine de frégate François Trystram, qui assure le transit vers Port des Galets.

Outre sa mission de soutien logistique au profit des stations françaises situées en Antarctique (« Mission Logistique Antarctique »), le patrouilleur polaire s’inscrit dans le cadre des missions interministérielles d’action de l’État en mer (AEM). Dans le sud de l’océan Indien, il participera ainsi à la protection des intérêts et richesses de la France sur près de 3 millions de km² aux côtés des deux frégates de surveillance Nivôse et Floréal, du patrouilleur Le Malin et du bâtiment multi-missions Champlain.