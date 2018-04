Inauguration de l’antenne TAAF « Direction de l’Environnement », rue Archambaud

Le lundi 5 mars, la collectivité des TAAF a célébré l’inauguration de nouveaux bureaux, situés rue Archambaud à Saint-Pierre et occupés depuis le 8 février par une partie des agents de la Direction de l’Environnement.

Depuis maintenant deux ans, le manque de place au siège des TAAF et la dynamique de recrutement de la Direction de l’Environnement, a conduit la collectivité à rechercher de nouveaux espaces pour l’accueil des agents. La solution s’est trouvée grâce à la sous-préfecture de Saint-Pierre qui s’est proposée de mettre à disposition des TAAF les locaux non utilisés d’un bâtiment rue Archambaud, situés non loin du siège.

Grâce à l’implication des équipes de la sous-préfecture et du service technique des TAAF, les travaux de rénovation intérieure et d’équipement des locaux ont été réalisés en fin d’année 2017. Le déménagement d’une partie de l’équipe de la Direction de l’Environnement – le service terrestre de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises – a ainsi pu avoir lieu courant février 2018.

Actuellement 7 agents occupent ces nouveaux bureaux. A brève échéance, cette antenne accueillera 13 agents de la Direction de l’Environnement. Afin de maintenir un lien étroit entre le siège des TAAF et cette antenne, des réunions interservices, réunions de comité de direction, etc. seront organisées au sein de ces nouveaux locaux.

L’installation des agents TAAF dans ces bureaux a été officialisée le lundi 5 mars 2018 par l’organisation d’un cocktail convivial. Après quelques mots d’accueil, le panneau de signalétique installé sur la grille d’entrée a été dévoilé par madame Cécile Pozzo di Borgo, préfète, administratrice supérieure des TAAF, monsieur Michel Esterlingot, secrétaire général de la sous-préfecture de Saint-Pierre, et monsieur Clément Quétel, chef de l’antenne et du service terrestre de la réserve naturelle des Terres australes françaises.

Au cours de cette inauguration, les invités ont pu circuler et visiter les locaux. Des enregistrements sonores de Julien Gauthier, compositeur ayant réalisé une résidence d’artiste à Kerguelen (Atelier des Ailleurs 3), étaient diffusés dans chacun des bureaux pour une immersion sonore dans les Terres australes françaises garantie.

Les personnes présentes étaient également invitées à voter pour une sélection de photos destinées à être affichées de manière permanente à l’extérieur afin de valoriser la beauté des paysages, de la faune et de la flore des îles Australes. Les 4 photos retenues, présentées ci-dessous, habilleront bientôt les grilles de l’antenne TAAF « Direction de l’Environnement », au 18 rue Archambaud.