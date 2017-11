Après cinq mois de travail, le Conseil départemental de La Réunion, représenté par Béatrice Sigismeau, Vice-présidente déléguée à la Culture et aux Sports, inaugurait ce mardi 22 novembre, la nouvelle exposition du Muséum d’histoire naturelle intitulée "Collections Collectionneurs, 1854 - 2017, les collections s’enrichissent" à Saint-Denis. Partenaires du Muséum, les TAAF étaient représentées pour cet événement par Anne Tagand, Secrétaire Générale de la collectivité.

Conçue par la conservatrice du Muséum, Sonia Ribes, l’exposition "Collections Collectionneurs" amène le public à redécouvrir le Muséum d’histoire naturelle de la Réunion. Elle est une invitation au voyage : un voyage dans le temps, depuis la création du Muséum en 1854 à nos jours, et dans l’espace, d’un hémisphère à l’autre.

Pour cette exposition, le Muséum, situé dans les Jardins de l’Etat à Saint-Denis, a été complétement relooké. Sur les 560 000 pièces de collection détenues par l’établissement, près de 100 000 peuvent être exposées. Le parcours de l’exposition, avec ses différents univers et différentes époques, est centré sur les collections mais aussi sur les hommes qui les ont faites et les font encore aujourd’hui.

Un module entier de l’exposition est consacré aux collections des TAAF. Constitué de cartes, de photographies, d’un diaporama et d’oiseaux naturalisés (manchots, albatros, pétrels, etc.), cet espace est rendu très vivant. Le visiteur est tout de suite propulsé dans les climats froids des Terres australes et de l’Antarctique.

Fort de ses partenariats avec les collectionneurs, le Muséum aspire à devenir le musée référence de la biodiversité insulaire dans cette partie du monde.

Pour découvrir le Muséum : http://www.cg974.fr/culture/index.php/Muséum/présentation-muséum/museum-dhistoire-naturelle.html