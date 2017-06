Journée internationale des Archives

Sous la tutelle de Marion Germaneau et Sylvette Gaillac, les membres du GIAOI (groupe interrégional des archivistes de l’Océan Indien - une section géographique de l’Association des Archivistes français), se sont regroupés autour du thème « les archives, outils de la Démocratie ».

Après une présentation des TAAF par Madame Anne Tagand, Secrétaire général de la collectivité, les archivistes ont échangés sur leur métier et son rapport avec les citoyens. Plusieurs intervenants se sont joints à eux pour participer à cette journée et de multiples sujets ont été abordés : la commission sur les enfants de la Creuse (intervention réalisée par Gilles Gauvin, professeur d’histoire géographie et écrivain, et Damien Vaisse, conservateur des archives départementales de la Réunion), la valorisation du patrimoine réunionnais (intervention de Gabrielle Manglou, artiste plasticienne) ou encore la communication autour des archives auprès des publics scolaires.

Pour l’occasion, le Quotidien et Réunion 1ère se sont déplacés. Il est en effet important aux yeux des professionnels des archives de mettre en avant l’importance que peuvent revêtir pour chaque citoyen, les archives, qu’elles soient privées ou publiques, anciennes ou contemporaines. Et plus encore de rappeler le droit inaliénable de chacun d’accéder à l’information et à la connaissance.