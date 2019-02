L’atelier Liste rouge des coraux de l’océan Indien

Dans le cadre de la Liste rouge des espèces menacées en France, le Comité français de l’UICN et le MNHN, ont organisé du 4 au 8 février à Saint-Pierre (La Réunion) le premier atelier d’évaluation des coraux constructeurs de récifs de La Réunion, de Mayotte et des îles Eparses.

Cette réunion d’experts a été accueillie au siège des TAAF et conduite grâce au soutien de l’IFRECOR.

L’atelier a mobilisé durant une semaine 10 experts locaux et régionaux en vue de passer l’ensemble des coraux constructeurs de récifs au crible des critères de la Liste rouge, soit plus de 250 espèces au total. Cette étape de validation collégiale intervient après une importante phase préparatoire de compilation des données et de pré-évaluation.

La phase finale de consolidation des évaluations sera menée les prochains mois afin d’aboutir en fin d’année 2019 à la publication des résultats sous la forme d’un état des lieux inédit.

Depuis 10 ans, la réalisation de la Liste rouge nationale est menée par l’UICN France et le MNHN, avec l’implication de nombreux scientifiques et naturalistes. L’objectif est de disposer d’un inventaire de référence sur le degré de menace pesant sur les espèces de la faune et de la flore à l’échelle du territoire national, pour identifier les priorités d’actions et appuyer les politiques et les stratégies de conservation de la biodiversité.

Photo : D. Obura.