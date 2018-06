L’île d’Amsterdam installée à Pittsburgh en Pennsylvanie

L’atelier d’art BALL NOGUES STUDIO a créé, en lien étroit avec les hivernants de la mission 69 de Martin-de-Viviès, une interaction entre les citoyens de Pittsburgh et l’île Amsterdam afin de promouvoir le patrimoine naturel, géologique et scientifique de cette île australe si peu connue aux États-Unis.

L’installation permet de renforcer la conscience globale de l’environnement et des enjeux climatiques portés par ce territoire, qui se trouve être le lieu habitable le plus éloigné au monde de Pittsburgh.

Le projet, intitulé « Other Side of the World » (l’Autre Bout du Monde), est une sorte de portrait abstrait de l’île Amsterdam, une structure étrange installée sur la place publique de la ville américaine depuis avril 2018.

Elle se compose d’une carte topographique de l’île projetée sur plusieurs niveaux à l’aide d’un revêtement de caoutchouc multicolore. Les visiteurs peuvent explorer cette île artificielle et découvrir des images et des sons venus de l’autre bout du monde.

Découvrez une vidéo de l’installation.