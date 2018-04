L’orchestre symphonique de Bretagne présente "40e rugissants" les 20 et 21 avril 2018.

L’orchestre symphonique de Bretagne présentera la série de concerts "40 e rugissants" les 20 et 21 avril prochains au Couvent des Jacobins, à Rennes.

Ces concerts constituent la première étape d’un projet pluriannuel porté par l’Orchestre, sur le thème de la mer, afin de sensibiliser le public à la protection de la nature et des océans.

Les concerts "40e rugissants" proposent un voyage visuel et sonore à travers la création de deux oeuvres symphoniques de Benoit Menut et de Julien Gauthier mises en valeur par une projection de photographies notamment de la résidence de Julien Gauthier aux Iles Kerguelen de décembre 2015 à avril 2016, dans le cadre de l’« Ateliers des Ailleurs ». Le concert sera enregistré et diffusé ultérieurement par France Musique.

A cette occasion et pour la première fois, la collectivité des TAAF émettra un timbre sonore consacré à cette création.

