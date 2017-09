La 2e édition des rencontres des métiers de la mer se prépare

Dans le cadre du Pacte d’engagements Entreprises et Territoire et de son Contrat de Ville, la Ville du Port a organisé l’an dernier en partenariat avec le Pôle Emploi, la Mission Locale et l’École d’Apprentissage Maritime, une matinée rencontre dédiée aux métiers de la mer. Cette matinée placée sous le signe de l’échange avait rencontré un franc succès et permis aux réunionnais de découvrir les opportunités d’emploi et de formation dans ce secteur.

Une 2e édition est ainsi organisée cette année par la Mission Locale du Port sur le thème des métiers de la Mer et du tourisme.

Comme l’an dernier, les TAAF animeront un espace pour présenter les postes d’observateur de pêche, de contrôleur de pêche, ou encore les postes de manœuvre, cuisinier, etc. ouverts dans les territoires des TAAF.