La Fête de la Nature 2018 se prépare dans les Terres australes françaises

La Fête de la Nature , c’est cinq jours de manifestations nationales pour permettre à tous les publics de vivre une expérience de la nature à son contact. Et c’est tous les ans, au mois de mai ! Chaque année, Crozet, Kerguelen et Amsterdam s’y associent.

Depuis plusieurs années, les districts austraux des TAAF célèbrent la Fête de la Nature. Organisée sous l’égide de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises, cette manifestation se traduit par des animations sur le thème de la biodiversité et de sa préservation, en plein air si la météo le permet (car c’est le début de l’hiver austral de ce côté du globe).

L’événement est l’opportunité de rassembler les « hivernants » autour d’activités nature dans un cadre convivial et festif. Cette année le thème national est "Voir l’invisible". Étudier les petites bêtes, scruter le ciel profond, analyser l’air qui nous entoure et les vents qui balayent les îles Australes… les sujets sont nombreux et source d’inspiration à l’élaboration du programme événementiel des 3 districts !