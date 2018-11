La Fête de la Science 2018

La collectivité des Terres australes et antarctiques françaises a participé cette année sur le site de l’IUT de Saint-Pierre en présentant un stand dédié à la réserve naturelle des Terres australes françaises et plus particulièrement à la candidature Unesco 2019 des "Terres et mers australes françaises".

L’inauguration du campus s’est tenue le jeudi 15 novembre matin en présence du président de Sciences Réunion, François CARTAULT, du directeur, James CARATINI et du responsable administratif de l’IUT, Richard LORION. Après le traditionnel coupé de ruban tricolore, les élèves et étudiants sont partis à l’assaut des stands et à la découverte des animations proposées tout au long de la journée.

L’équipe communication des TAAF a eu le plaisir d’accueillir plus de 200 élèves sur le stand pour faire découvrir les territoires et les enjeux de la collectivité.