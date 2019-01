La candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO des Terres et mers australes françaises… vue par les hivernants !

Les hivernants des districts austraux vous invitent à découvrir en images leur vision de la candidature des Terres et mers australes françaises à l’inscription au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Des films inédits sur le patrimoine naturel des Terres australes françaises, à partager sans retenue…

Les 3 films (un par district) ont été diffusés en « avant-première » sur les bases lors de l’OP3-2018 (rotation australe du Marion Dufresne en novembre) en présence de deux expertes internationales de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) en mission sur place pour évaluer le modèle de gestion mis en œuvre pour préserver le bien candidat.

Pour réaliser ces films, les districts n’ont cependant pas tout à fait reçu carte blanche… Un concours interne leur a été proposé et quelques contraintes – éléments clés de la candidature – imposées : images de paysage entre terre et mer, concentration d’animaux, images sous-marines, scène faisant référence à la science et l’intégration d’un générique d’introduction commun.

Les critères suivants ont été évalués par le jury du concours présidé par la préfète, administratrice supérieure des TAAF : respect du cahier des charges, créativité, qualité technique et esthétique, pertinence du scénario pour valoriser la candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO.

1er prix : à découvrir dans deux semaines…

2e prix : à découvrir dans une semaine…

3e prix : Kerguelen

Un enchaînement d’images des îles Kerguelen, plus splendides les unes que les autres. Les hivernants jouent les voix off de ce court documentaire semi-professionnel pour rappeler les éléments clés de la candidature des Terres et mers australes françaises au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Vidéos à retrouver et partager sur les pages Youtube, Facebook et Twitter des TAAF.

Pour en savoir plus sur les « Terres et mers australes françaises », candidature 2019 au patrimoine mondial de l’Unesco