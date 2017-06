La fête de la musique aux TAAF

Le 21 juin, à l’occasion de la fête de la musique, les TAAF ont accueilli Julien Gauthier, musicien compositeur ayant effectué entre décembre 2015 et avril 2016 une résidence artistique, l’« Atelier des Ailleurs », dans l’archipel de Kerguelen. Sa création a été présentée dans le cadre d’un événement ouvert au public qui a rassemblé plus de 60 personnes.

Le dispositif « Atelier des Ailleurs » est mis en œuvre conjointement par les TAAF, la direction des Affaires Culturelles – océan Indien et le Fonds Régional d’art contemporain, avec le soutien d’Air France.

De gauche à droite : Julien Gauthier, musicien compositeur, Cécile Pozzo di Borgo, préfet administrateur supérieur des TAAF, Marc Nouschi, directeur des affaires culturelles océan Indien DAC-OI.

La résidence artistique vécue par Julien Gauthier, lauréat de la 3e édition de l’Atelier des Ailleurs, doit mener à la réalisation d’une symphonie australe qui sera présentée en avril 2018 par l’Orchestre Symphonique de Bretagne et a d’ores et déjà permis la création d’un CD proposant une expérience musicale issue des sons recueillis par l’artiste à Kerguelen. C’est ce CD qui a été présenté le 21 juin au siège des TAAF – présentation accompagnée d’une diffusion de photos de Kerguelen et animée par le musicien.

L’événement qui a attiré connaisseurs et curieux s’est achevé par une séance de vente-dédicace du CD.