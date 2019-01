La préfète, administratrice supérieure des TAAF présente ses vœux pour 2019

En ce début d’année 2019, Evelyne Decorps, préfète administratrice supérieure des TAAF, a présenté ses vœux aux agents, partenaires et amis de la collectivité à la maison Orré à Saint-Pierre, vendredi 11 janvier.

Cette soirée a été l’occasion de dresser le bilan de l’année écoulée et de remercier l’ensemble des partenaires qui œuvrent à la bonne gestion, préservation et valorisation des Terres australes et antarctiques françaises.

La préfète avec le député David Lorion et Béatrice Sigismeau, vice-présidente du conseil départemental

La préfète avec le général Eric Vidaud, commandant supérieur des FAZSOI

La préfète avec le général Xavier Ducept de la Gendarmerie de La Réunion

La préfète avec le commandant Céline Tuccelli, de L’Astrolabe. La préfète embarquera très prochainement à bord de L’Astrolabe à destination de la terre Adélie.

La préfète avec Christine Richet, directrice des affaires culturelles de l’océan Indien et Lucien Giudicelli, sous-préfet de Saint-Pierre

La préfète avec Nathalie Kubicek, conseillère diplomatique, adjointe au préfet de La Réunion

L’année 2019 sera l’occasion pour la collectivité de promouvoir la candidature des « Terres et mers australes françaises » à l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.