Les TAAF à la journée de la Mer au Port

Le samedi 17 juin 2017, les TAAF ont participé à la Journée de la mer organisée par le Cluster maritime, l’office de tourisme de l’Ouest, Sciences Réunion, la Marine Nationale et le Grand Port pour clôturer le 3e Festival de l’image sous-marine. Cette journée a été un succès et le stand des TAAF a attiré près de 300 curieux.

A travers plusieurs panneaux et vidéos, la collectivité a exposé sa gestion durable de la pêche et des ressources halieutiques ainsi que la biodiversité et les actions de conservation de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises. Créée en 2006, cette réserve qui rassemble les archipels de Crozet, Kerguelen, et les îles de Saint-Paul et Amsterdam est la plus grande réserve naturelle de France et la plus grande zone de protection marine au monde. Cette journée de la Mer est aussi l’occasion de présenter les différents corps de métier des TAAF liés au monde marin (contrôleur et observateur des pêches, pilote d’embarcation, plongeur scientifique, etc.).

L’équipe sur place a également pu renseigner le public sur l’ensemble des missions des TAAF, la gestion des pêches et de la réserve naturelle, et aussi le tourisme à bord du Marion Dufresne II dans les îles australes et les îles éparses, ainsi que les ressources pédagogiques mises à disposition des enseignants.

Les visiteurs ont pu profiter de diverses animations : visite du port ouest à bord du Grand bleu, visite du port est en bus, initiations à la voile et au dragon boat, démonstrations de sauvetage par la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer), etc., au rythme des tambours des docks et de musique bretonne.

Petits et grands ont également pu visiter le Nivôse, frégate de surveillance de la Marine nationale, et l’Osiris, navire de surveillance des pêches, qui naviguent dans les ZEE des TAAF, à quai ce jour-là.

Cécile Pozzo di Borgo, préfet administrateur supérieur des TAAF, s’est rendu sur place afin de saluer les partenaires de cet événement.