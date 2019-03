Les TAAF à la semaine de l’emploi maritime

Toute première édition de la Semaine de l’emploi maritime à La Réunion, Pôle Emploi et différents acteurs de la filière se sont mobilisés, du 11 au 16 mars 2019, pour mettre en avant les métiers de la mer, les formations et les projets à venir pour le développement du secteur.

La semaine a débuté le lundi 11 mars au Port à l’école d’apprentissage maritime avec la mise en lumière des thématiques "tourisme, pêche, métiers des travaux sous-marins ou de construction navale" puis à Ste Rose le mardi, à St Pierre le jeudi et à St André le vendredi.

Le stand des TAAF a présenté les métiers de contrôleurs et observateurs des pêches à travers une exposition, une présentation Power-Point et des vidéos de pêche à la légine et de pêche à la langouste qui se déroulent dans les eaux des îles australes.

Au Port

A Sainte-Rose

Discours d’ouverture du maire en présence de la sous-préfète.

A Saint-Pierre

Le jeudi matin, une table ronde sur le thème « Révéler le potentiel économique du milieu maritime : « Enjeux, atouts, problématiques, pistes d’évolution » était proposée et animée par les intervenants suivants :

Mr Lucien GIUDICELLI : Sous-Préfet de Saint-Pierre

Mr Michel SWIETON : Directeur Régional Pole Emploi

Mr Michel FONTAINE : Maire de Saint-Pierre

Mme Christine GEOFFROY - Secrétaire Générale des TAAF

Mr Olivier HOARAU - Président du Grand Port Maritime de la Réunion

Table ronde avec la participation de la secrétaire générale des TAAF.

A Saint-André

Cet événement a été l’occasion pour le jeune public de découvrir les métiers du secteur maritime, de s’informer sur les métiers et les formations du maritime mais aussi de rencontrer les partenaires et acteurs de l’économie bleue.

L’équipe des TAAF a informé plus de 200 personnes venues sur le stand au cours des quatre journées d’interventions.