Les TAAF au Salon philatélique de Champerret

Oïjha : « Je suis très heureuse de prendre part à ce salon, les collectionneurs sont très enthousiastes et le timbre a eu un véritable succès avec plus de 750 exemplaires vendus en 48 heures ! J’espère continuer à créer de beaux timbres pour les TAAF. C’est important de parler de ces territoires par le moyen artistique de l’art philatélique. »

​

Ce timbre est édité par les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) pour célébrer la première exposition de la France en Antarctique. Cette exposition a été réalisée à l’initiative de l’artiste Oïjha et s’est déroulée pendant toute l’année 2017 dans la station scientifique Dumont d’Urville, en terre Adélie. Elle était réalisée à la seule destination des hivernants, personnel scientifique et logistique de la station. Elle a fait l’objet d’un transport jusqu’en terre Adélie par l’ancien Astrolabe, et a quitté la base avec le nouvel Astrolabe début 2018.

Avant d’être un timbre, le visuel est un tableau représentant la « Dynamique des Cinq Districts » des TAAF, les cinq éclats clairs symbolisant les Eparses, Crozet, Kerguelen, Saint Paul et Amsterdam, et la terre Adélie. Le cercle d’or au centre est une réplique du cercle d’or tracé par Oïjha en Antarctique et en Arctique, symbole solaire de réalisation et d’épanouissement.