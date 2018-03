Le 16e Forum Union européenne / Pays et Territoires d’Outre-Mer s’est tenu cette année à Bruxelles le 23 février 2018, sous la présidence de la Commission européenne. Il représente l’instance de dialogue politique au plus haut niveau entre les autorités des PTOM, les représentants des Etats membres dont ils relèvent, la Commission européenne, les membres du Parlement européen, les représentants de la Banque européenne d’investissement et les représentants des régions ultrapériphériques.

Signature officielle du document de programmation du 11e FED régional océan Indien par Mme Cécile Pozzo di Borgo, préfète administratrice supérieure des Terres australes et antarctiques françaises et M. Neven Mimica, Commissaire pour la Coopération Internationale et le Développement

La délégation des TAAF était composée de Mme Cécile Pozzo di Borgo, préfète administratrice supérieure, de Sophie Marinesque, adjointe au Directeur de l’Environnement et cheffe du service préservation et valorisation des îles Eparses et de Guillaume Cottarel, juriste chargé des questions internationales.

Forum UE – PTOM, 2018

Les débats qui ont animé cette édition 2018 ont été d’une importance particulière pour l’avenir de la politique de coopération et de développement de l’Union européenne. Les échéances à venir sont en effet cruciales à cet égard, avec la prochaine adoption des propositions de la Commission européenne pour le cadre financier pluriannuel à venir et l’ouverture des négociations sur le futur partenariat entre l’UE et les Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, incluant les PTOM, après 2020.

La veille du Forum, lors de la Conférence ministérielle de l’OCTA (Association des Pays et territoires d’outre-mer), les PTOM européens se sont entendus pour signer et porter devant la Commission une résolution politique commune. Celle-ci rappelle l’importance du partenariat avec l’Union européenne, fait état des priorités d’actions, notamment en matière de conservation de la biodiversité et d’adaptation aux changements climatiques, et insiste sur l’opportunité que représentent les PTOM pour l’UE en matière de développement de la coopération régionale dans les trois océans où ils sont présents (Atlantique, Pacifique, Indien). L’avenir du soutien financier à destination des PTOM a mobilisé par ailleurs une large partie des débats.

Signature par les TAAF de la résolution politique de l’OCTA

La conférence ministérielle a par ailleurs été l’occasion pour la délégation des TAAF de présenter le 11e FED régional océan Indien pour lequel la collectivité est l’ordonnateur régional.

Ce programme, baptisé « RECI » (Restauration des écosystèmes insulaires de l’océan Indien), vise, sur la période 2018-2022, à renforcer les compétences régionales en matière de suivi des écosystèmes, d’éradication des espèces introduites et de mise en œuvre de mesures de biosécurité. Il associe l’Agence française de développement (délégataire de l’Union européenne), la région ultrapériphérique de Mayotte et laisse la possibilité de mener plus largement des actions de coopération régionale, notamment avec les Seychelles.

Le document de programmation de ce FED régional, décrivant le cadre, les objectifs et le montage institutionnel, a été remis à la Commission européenne tout début janvier 2018. La procédure d’instruction par la Commission européenne s’est achevée le jeudi 22 février, avec sa validation par le collège des Commissaires. Le Forum du 23 février a ainsi été l’occasion de procéder à la signature officielle du document par madame Cécile Pozzo di Borgo, administratrice supérieure des TAAF et le Commissaire Mimica.

Aux côtés de la programmation océan Indien, sept autres documents de programmation du 11e FED ont été signés.