Les TAAF et l’AFB s’engagent pour la reconquête de la biodiversité dans l’océan Indien

L’AFB et la collectivité des TAAF traduisent par cet accord leur volonté conjointe de mettre leurs compétences et leurs moyens au service d’une politique publique ambitieuse de reconquête de la biodiversité sur l’ensemble du territoire administré par les TAAF.

Au regard des enjeux majeurs que présentent les territoires des TAAF en matière de biodiversité et de l’opportunité qu’ils offrent à la France de pouvoir contribuer à atteindre ses engagements nationaux et internationaux en matière de protection et restauration de cette dernière, les deux parties se sont engagées à s’apporter un concours mutuel pour conduire sur les cinq prochaines années des actions, notamment dans les domaines suivants :

• le développement des connaissances sur la biodiversité en lien avec le monde scientifique ;

• la création et la gestion d’aires protégées dans les TAAF ;

• la conduite de projets en faveur de la biodiversité sur le territoire ;

• la coopération technique pour un transfert réciproque des bonnes pratiques et retours d’expérience en matière de gestion des espaces, de protection des espèces et de restauration de la biodiversité ;

• le déploiement de systèmes d’information nationaux sur la biodiversité ;

• le développement de la coopération régionale et internationale en matière de biodiversité ;

• la communication, l’information et la sensibilisation des publics aux enjeux de la biodiversité.

Cette convention constitue la première étape de collaboration générale entre ces deux structures mais l’AFB et les TAAF travaillent d’ores et déjà de concert à l’identification d’actions concrètes qui feront, dès le mois de mai, l’objet de conventions particulières entre les deux parties.

Télécharger le communiqué de presse.