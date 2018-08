Les TAAF participent aux Journées européennes du Patrimoine

A l’occasion des prochaines Journées Européennes du Patrimoine placées sous le thème de « l’art du partage », les Terres australes et antarctiques françaises ouvriront, les 15 et 16 septembre 2018, la maison Orré, résidence du préfet administrateur supérieur des TAAF à Saint-Pierre et le 16 septembre uniquement l’ancien entrepôt Kerveguen, siège de la collectivité, pour présenter la candidature « Les Terres et mers australes françaises » à l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.