Les TAAF participeront au Train des Outre-Mer du 6 au 18 décembre 2016

Le « Train des Outre-Mer… Terres d’innovation ! » est une opération mise en place par la SNCF, par l’intermédiaire de sa filiale Trains Expo Evénements, soutenue par le Ministère des Outre-mer et en partenariat avec l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité.

Le Train des Outre-Mer va parcourir la France en 12 étapes pour venir à la rencontre du grand public, des associations et des scolaires – l’occasion pour chacun de découvrir sous un œil nouveau ces territoires. Un programme d’animations, de conférences, de débats et de projections variées accompagne l’exposition dans chaque ville-étape.

L’exposition sur les TAAF se trouvera dans le wagon « Océan Indien » aux côtés de La Réunion et de Mayotte. En partenariat avec Le Ponant, les TAAF inviteront au voyage et feront découvrir les territoires extrêmes qui les constituent et leur mission de protection de l’environnement. Cet événement est l’occasion pour la collectivité de mettre l’accent sur la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises. Plus grande réserve naturelle de France, le travail réalisé depuis sa création il y a tout juste 10 ans, permet aujourd’hui d’envisager son extension en mer sur une superficie de plus de 650 000 km² !

L’étape du 10 décembre à Marseille mettra à l’honneur les TAAF et La Réunion. Ce jour-là, Cécile Pozzo di Borgo, préfet, administrateur supérieur des TAAF, et Cédric Marteau, directeur de la réserve naturelle des Terres australes françaises, animeront des conférences sur les TAAF et la réserve. La projection d’un film est également prévue.

Montez à bord du train, un agent de la collectivité vous accueillera sur chaque escale, et suivez notre parcours sur rails sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.

Télécharger le communiqué de presse.