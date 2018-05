Les districts commémorent le 8 mai 1945

CROZET

La cérémonie du 08 mai 2018 restera sans doute dans la mémoire de la plupart des militaires de Crozet comme la plus venteuse de leur carrière. Toute la mission 55 était en effet regroupée à 11h au centre de la base Alfred Faure, alors balayée par des vents de plus de 60 nœuds. Mis a rude épreuve par de terribles bourrasques, les rangs sont cependant demeurés impeccablement alignés pour saluer les couleurs et rendre hommages aux héros et victimes du conflit 39-45. Des casquettes et képis ont certes volé mais la commémoration de la victoire, orchestrée par l’Armé de l’Air, a été dirigée avec une grande dignité et une tenue parfaite par l’ADC Ollivier, par ailleurs Gérant Postal du district. Les conditions météorologiques ne permettant pas de rester dehors, le discours de Madame Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la ministre des armées, a été lu à l’abri du bâtiment commun. Un "pot" républicain est venu réchauffer tout le monde à l’issue de la cérémonie officielle.

KERGUELEN

Ce 8 Mai 2018, Port-aux-Français s’est réveillé revêtu de blanc : l’hiver débute sur cette terre australe. Les rues givrées de la base sont balayées de flux de neige horizontaux.

Pourtant, entre deux bourrasques, le soleil a percé au-dessus du mat des couleurs pour commémorer la victoire du 8 Mai 1945.

Les hivernants s’y sont assemblés à 11h00 et c’est sous le commandement de l’armée de l’air, que la base a rendu hommage, solidarité et fidélité aux combattants, aux alliés et aux victimes de cette guerre.

Vivifiés par le froid et le rappel porté aux valeurs républicaines, les habitants temporaires de l’archipel, militaires et civils d’âges variés se sont fraternellement retrouvés à la Mairie où un cocktail était offert par la cheffe du district de Kerguelen.

Remerciements à l’ensemble des participants, Mathilde pour la musique, Jean-Baptiste pour les photographies, Eric, Clément, Jérôme et Marie pour la cuisine.

AMSTERDAM

Entre deux averses, les 21 hivernants du district des îles Saint-Paul et Amsterdam ont participé aux cérémonies de la commémoration de la victoire du 8 mai 1945. Militaires et personnel civil se sont réunis sur l’avenue Martin-de-Viviès, où après la montée des couleurs, le chef de district a lu le message de la Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des armées manifestant notre fidélité à nos héros et notre détermination à transmettre nos valeurs aux générations futures. La cérémonie s’est poursuivie dans une ambiance conviviale avec un verre de l’amitié à la Résidence.

TERRE ADELIE

Aujourd’hui, la base de Dumont d’Urville a commémoré la fin de la seconde guerre mondiale, il y a 73 ans. Pour information, la date du 8 mai est également la date anniversaire du décès de Jules Dumont d’Urville.

L’occasion de conserver sur l’île des pétrels une tradition républicaine qui marque une date importante de l’histoire, et saluer la mémoire de ceux qui ont combattu pour « la victoire de la démocratie, des valeurs universelles et de la dignité de l’Homme » - se souvenir pour que la barbarie ne se reproduise pas !

A part les personnels sur le terrain et ceux qui ont travaillé de nuit, presque tous les hivernants étaient présents. Après la levée des couleurs et l’hymne national, la cheffe de district a lu le message de la Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des armées, puis les hivernants se sont retrouvés autour d’un verre de l’amitié.

Crédits photos : Nathalie JAMOT