Les élèves de l’île de La Réunion à la découverte de l’Antarctique !

Catherine Cherix, enseignante Suisse de sciences de la vie et de la Terre et de géographie, de retour de son séjour en Antarctique sur la base Princess Elisabeth en Antarctique, est à La Réunion du 23 février au 23 mars 2017.

Lors de son séjour sur base, elle a pu échanger avec les scientifiques sur leurs travaux sur le climat et les changements climatiques, la biodiversité animale et végétale, le cycle de l’eau, le fonctionnement des océans (courants, interactions océan-atmosphère, …) et recueilli des informations afin d’élaborer des ressources sur ces thèmes.

Son blog educapoles.wordpress.com présente son séjour sur base et met à disposition de nombreuses ressources pédagogiques.

A La Réunion, Catherine Cherix est intervenue le jeudi 2 mars 2017 au collège de Bras Panon, où 28 élèves de sixième et 3 adolescents, porteurs de handicaps, scolarisés à l’IME, réalisent un carnet de voyage de la migration des baleines.

Collège de Bras Panon

Le principe est de rédiger un conte, ancré dans le réel grâce aux connaissances scientifiques. Les élèves se sont rassemblés pour former cinq groupes et les carnets seront exposés au musée Stella Matutina (Piton Saint-Leu) au sein de la prochaine exposition temporaire « Dans le sillage des baleines » prévue du 25 juin au 31 décembre 2017, qui s’inscrit dans le cadre du 2ème Congrès international sur la baleine à bosse.

Selon Mme Delpouy, l’une des enseignantes à l’origine de ce projet : l’intervention de Catherine Cherix a eu un effet « Merveilleux ! Les enfants étaient ravis et éblouis par les photos des animaux de ce continent glacé ».

Présentation de Catherine Cherix

Par la suite, Catherine Cherix est allée au Lycée Antoine de Saint Exupéry (Les Avirons) le mardi 7 Mars 2017, échanger pendant 1h30 avec les élèves de Première Scientifique de Mme Malet, dans le cadre de la préparation de leur orientation. En plus de contribuer à leur culture scientifique en leur présentant quelques caractéristiques biologiques et géologiques du continent Antarctique, elle a pu leur dessiner l’aventure de la vie de chercheur, et la nécessité de la complémentarité entre tous les corps de métiers pour réussir une mission.