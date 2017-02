Les espèces en voie de disparition : une urgence pour l’avenir !

Dans le monde, une espèce végétale ou animale disparaît toutes les 20 minutes. Or cette disparition accélérée de la biodiversité est d’origine anthropique (destruction des habitats, pollutions, etc.). Il est urgent d’agir et pour cela, l’Etat, les parcs nationaux, les réserves naturelles nationales, les associations mais aussi les citoyens ont un rôle majeur à jouer.

Le débat magazine fait intervenir sur le plateau, Jean-Philippe Siblet, Directeur au service patrimoine naturel du Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) et membre du conseil scientifique de la réserve naturelle des Terres australes françaises, et Gilles Landrieu, Adjoint au directeur de la recherche au sein de l’Agence française pour la Biodiversité (AFB).

Ces invités réagissent aux témoignages d’acteurs de l’environnement en outre-mer qui nous font découvrir les actions concrètes menées sur le terrain. Parmi les témoins, Cédric Marteau, Directeur de la réserve naturelle des Terres australes françaises, met en avant la protection de l’emblématique albatros d’Amsterdam – un oiseau marin endémique de l’île d’Amsterdam classé en danger critique d’extinction. A ce jour, il n’en reste qu’une trentaine de couples mais les actions de conservation portées par la réserve naturelle et les scientifiques du CNRS de Chizé (programme 109 de l’Institut Polaire français Paul Emile Victor), à travers le Plan National d’Actions financé par le Ministère en charge de l’écologie sont encourageantes.

Albatros d’Amsterdam © Cédric MARTEAU

Les intervenants reviennent également sur des sujets centraux comme la promulgation de la loi pour la reconquête de la biodiversité et la création de l’AFB, et sur l’extension de la réserve naturelle des Terres australes françaises, plus grande réserve naturelle de France à présent classée parmi les plus grandes aires marines protégées de la planète. Un projet d’inscription au Patrimoine mondial de l’humanité est notamment conduit par la collectivité des TAAF, gestionnaire de la réserve.



Espèces en voie de disparition : urgent d'agir ! par LTOMofficiel